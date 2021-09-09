У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь загиблого на Донбасі офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли. ДОКУМЕНТ

У Хусті (Закарпатська область) вулицю Валентини Терешкової перейменували на честь офіцера 93-ї бригади Мирослава Мисли, який загинув на Донбасі в 2016 році.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов, передає Цензор.НЕТ.

"У Хусті вулицю Терешкової перейменували на честь командира взводу окремої зведеної штурмової роти "Карпатська Січ" 93-ї ОМБр Мирослав Мисли, який загинув 2 жовтня 2016 поблизу села Кримське Луганської області", - розповів він.

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"Перша вулиця в Україні на честь героя російсько-української війни Мирослава Мисли! Було підтримано нашу пропозицію перейменувати вулицю Валентини Терешкової у місті Хуст, що на Закарпатті. На честь нього обов'язково має з'явитися вулиця в Харкові. Мирослав жив у Харкові, навчався в Харківському національному університеті імені В. Каразіна, був активним учасником харківського Євромайдану. Наприкінці 2016 року петиція на сайті Харківської міської ради набрала необхідні 5000 підписів. Автор пропонував перейменувати проспект Героїв Сталінграда на честь загиблого воїна, але громадськість отримала відмову", - розповіли в пабліку "Декомунізація. Україна".

Мирослав Мисла - доброволець "Карпатської Січі", український офіцер, викладач історії за освітою, загинув 2 жовтня 2016 року в бойовому зіткненні з російськими терористами поблизу села Кримське на Луганщині. У тому бою були ліквідовані щонайменше 4 путінські найманці.

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