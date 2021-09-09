"Ця пружина вилетить проти вас", - нардеп Гузь про тиск Зеленського і Єрмака на Кличка

Офіс Президента тероризує столичну владу, щоб змусити Кличка публічно відмовитися від президентських амбіцій.

Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади Ігор Гузь під час розгляду проєкту Закону "Про Київ - столицю України", передає Цензор,НЕТ.

"Ситуація, яку ми зараз бачимо щодо Кличка, вона має абсолютно політичний підтекст. І в цій країні всі, хто розуміються на політиці, знають, що Офіс Президента, Зеленський, Єрмак, "Слуга народу" хочуть змусити Кличка публічно відмовитися від президентських амбіцій. Я не в команді Кличка, я представляю іншу політичну силу. Але мені особисто, як людині демократичних поглядів, яка стояла на Майдані, категорично не подобається, що чинна влада створює терор Київській міській раді. Щотижня десятки обшуків. Причому, ви розумієте, як це робиться. Там рік нічого не було, а потім натискається в Офісі президента кнопка і починається шквал цих усіх процесів", - сказав Гузь.

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Народний депутат зазначив, що законопроєкт "Слуг народу", який скорочує повноваження мера столиці, є тиском на Віталія Кличка.

"Те ж стосується цього законопроєкту. Вони бачать у ньому конкурента. Тому, мовляв, ти нам не даєш публічної обіцянки не йти на вибори президента, ми тобі, значить, піднімаємо законопроєкт - на тобі. Будемо розвивати тему з КМДА і так далі. Хоча два роки цього законопроєкту не було", - зазначив політик.

Гузь публічно звернувся до "Слуги народу" і закликав припинити незаконні дії.

"Я хочу, щоб "Слуги народу" знали, що такі речі рано чи пізно, особливо за півроку до виборів - парламентських або президентських - як пружина зіграють проти Зеленського, проти партії. Треба шукати інші інструменти, ніж змушувати ховатися в кутку. Ви повинні розуміти, що сьогодні дуже багато людей дивляться на цю ситуацію. Якщо ви хочете поставити в стійло мера столиці, повірте, маса людей, органів місцевого самоврядування дивляться на цю ситуацію. І рано чи пізно ця пружина вилетить проти вас", - підсумував він.