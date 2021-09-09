"Тищенко – збочена мавпа, тягнув мене з трибуни, і тепер Зеленський дав команду Арахамії мене відсторонити від засідань", - Лерос

Нардеп Гео Лерос прокоментував ініціативу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про його відсторонення від засідань парламенту.

Про це нардеп Лерос повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський дав команду Арахамії здійснити відсторонення мене від засідань Верховної ради "нічібто" через бійку з Тищенком! Уявіть цинізм цих виродків! Подивіться відео, не було ніякої бійки! Ця збочена мавпа, яка в дев’яності торгувала героїном, вдерлася за трибуну і намагалася мене кудись тягнути…де тут бійка???" - підкреслив нардеп.

За його словами, Зеленський "придумав цікавий інструмент, щоб не чути його критики в залі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламентний комітет проаналізує виступ Лероса й винесе рішення щодо можливого відсторонення нардепів на п'ять засідань, - "слуга народу" Фролов

"На мене кожен раз буде кидатись ця тварина, після чого мене на 5 засідань позбавлятимуть права відвідувати засідання ради! Це нові стандарти Зеленського, звикайте! Януковичу таке навіть не снилось!" - підсумував Лерос.

Нагадаємо, сьогодні "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу вагнерівців у ВР.