Новини • Коронавірус і карантин

МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами"

5 20110
МОЗ перегляне норму про 80% щеплених працівників закладів освіти: "Педагоги вакцинуються повільними темпами"
Міністерство охорони здоров'я має намір переглянути норму щодо роботи закладів освіти при 80% вакцинованих педагогів і співробітників.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз норма про вакцинацію 80% персоналу шкіл переглядається, оскільки ми розуміємо, що часу, який ми виділили на вакцинацію педагогів, недостатньо, педагоги вакцинуються повільними темпами. Зараз ми цю норму будемо послаблювати – в "жовтій" і "помаранчевій" зонах вважатимемо 80% вакцинованих принаймні однією дозою", - сказав він.

Кузін додав, що в "червоній" зоні не планується закривати школи за умови 80% вакцинованих двома дозами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодна школа не вакцинувала понад 80% співробітників у Рівному, - ОДА

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Педагогов уже раз надурили с зарплатами в 4000 баксов, теперь они не верят в вакцинацию от зебильской власти Минздрав пересмотрит норму о 80% привитых работниках заведений образования: "Педагоги вакцинируются медленными темпами" - Цензор.НЕТ 3525
  • Tui Yii
    это треш, что бы стату подбить хоть как то, будем считать по одной дозе а там где укололись двумя будем плюсовать и высчитывать среднее это уже полный п...ц, все это коронобесие держится именно на подобных схемах подсчета, причем уже меняют правила(считай мухлюют) на ходу не парясь особо.
  • Владимир Кукленко
    Обосрались. Опять...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини