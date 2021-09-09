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81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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81% українців "вкрай негативно" ставляться до Путіна, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Найгірше серед світових лідерів українці ставляться до президента РФ Володимира Путіна, найкраще - до канцлерки Німеччини Англели Меркель.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Позитивно до президента Росії ставляться тільки 15% опитаних.

Серед лідерів негативного ставлення українців також - Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі. До нього погано ставляться 59% українців.

Найкраще українці ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) і президента США Джозефа Байдена (64% і 19% відповідно).

Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінюють 57% опитаних, негативно - 19%, президента Польщі Анджея Дуду - 54% і 10% відповідно.

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Опитування проводилося 2-4 вересня серед громадян України віком від 18 років по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. 2500 респондентів опитали методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка не перевищує 2%.

81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 01
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 02
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 03
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 04
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 05
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 06
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 07
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 08
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 09
81% українців вкрай негативно ставляться до Путіна, - опитування 10

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Имеется ввиду вот это:
    81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 6787
  • Підлога Маккартні
    81% украинцев "крайне негативно" относятся к *****, но проголосовали бы за него во втором туре презеденстких выборов, ведь лишь бы не Барыга 81% украинцев "крайне негативно" относятся к Путину, - опрос - Цензор.НЕТ 4730
  • Alexey Chernyavsky
    Думаю к Зеленскому так же.
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