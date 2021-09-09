Держпідприємство "Павлоградський хімзавод" з вини керівництва недоотримало 43 млн грн доходу, - НАБУ

9 вересня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили генеральному директору державного підприємства "Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод" (далі – ДП "НВО "ПХЗ") про підозру у зловживанні службовим становищем, через що очолюване ним підприємство недоотримало понад 43,3 млн грн доходу. Дії посадовця кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний разом із комерційним директором ДП "НВО "ПХЗ" та очільником ще двох приватних підприємств організували схему ексклюзивної реалізації продукції, виробленої державним підприємством, через підконтрольні компанії-посередниці. Ті реалізували продукцію замовникам та покупцям за цінами на 30% вищим від ціни закупівлі в "НВО "ПХЗ". При цьому, постачання продукції (вибухових речовин) фізично здійснювали напряму від виробника — ДП "НВО "ПХЗ" — кінцевим споживачам (підприємствам гірничо-видобувної промисловості) без залучення ресурсів посередницьких (комерційних) структур. Якщо ж кінцеві споживачі зверталися напряму до ДП "НВО "ПХЗ" з пропозиціями укласти договори постачання вибухових матеріалів безпосередньо з ДП "НВО "ПХЗ", службові особи державного підприємства відмовляли їм та наполегливо рекомендували звернутися до компаній-посередниць, або зазначали відпускні ціни вищі ніж посередники.

Як зазначають у НАБУ, це — другий епізод корупційної діяльності на зазначеному державному підприємстві, викритої НАБУ та САП. Перший охоплював 2015 рік, він є розслідуваним: справа за обвинуваченням комерційного директора ДП "НВО "ПХЗ" у завданні 7 млн грн збитків держпідприємству в 2017 році скерована до суду.

Проте детективи Національного бюро на цьому не зупинилися й продовжили у 2018–2020 роках ретельне дослідження діяльності інших періодів існування схеми у ДП "НВО "ПХЗ" та встановили, що в результаті її дії Павлоградський хімічний завод через реалізацію продукції за заниженими цінами недоотримав щонайменше 43 млн грн. В ході досудового розслідування встановлена ймовірна причетність до вчинення злочину, крім генерального директора ДП "НВО "ПХЗ", ще й комерційного директора держпідприємства та директора компаній-посередниць — останнім двом про підозру повідомили в серпні 2021 року. В ході досудового розслідування встановлена ймовірна причетність до вчинення злочину, крім генерального директора ДП "НВО "ПХЗ", ще й комерційного директора держпідприємства (є також обвинуваченим у завданні 7 млн грн збитків ДП) та директора компаній-посередниць — останнім двом про підозру повідомили в серпні 2021 року.

Окрім цього, детективи Національного бюро досліджують й інші факти зловживань з боку посадовців ДП "НВО "ПХЗ" в рамках низки кримінальних проваджень.

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