РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року

Рада нацбезпеки розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"За результатами засідання прийнято протокольне рішення про прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що при її розробці в Апараті РНБО України були враховані всі необхідні вітчизняні закони й нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.

"Також було зазначено, що морська безпека України повинна будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва. Зокрема, морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балтійсько-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ у Чорному та Азовському морях несуть загрозу не тільки нашій безпеці", - йдеться в повідомленні.

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