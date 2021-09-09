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РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року

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РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року
Рада нацбезпеки розробляє 10-річну стратегію розвитку українських Військово-морських сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"За результатами засідання прийнято протокольне рішення про прийняття за основу структури Стратегії морської безпеки України та затвердження плану підготовки проєкту Стратегії", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що при її розробці в Апараті РНБО України були враховані всі необхідні вітчизняні закони й нормативно-правові акти, міжнародні документи з морського права, а також досвід провідних країн світу з розробки та імплементації відповідних стратегій.

"Також було зазначено, що морська безпека України повинна будуватися на принципах внутрішньої інтегрованості та міжнародного співробітництва. Зокрема, морська безпека України повинна розглядатися в контексті безпеки Балтійсько-Чорноморського регіону та міжнародної морської безпеки, адже агресивні дії РФ у Чорному та Азовському морях несуть загрозу не тільки нашій безпеці", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Леонід Мефодовський
    А яка стратегія зараз???
    Де "Нептуни"???
    За два роки жодної батареї...
    Чим оборонятись, якщо з моря зараз фєдєрасти полізуть???
  • Дмитрий Ч
    А СНБО случайно не хочет рассмотреть возросшее количество обстрелов, убитых и раненых?! Которые прямо сейчас в сентябре 2021?! Или то все муйня по сравнению с планом найвеличнішого на 2031год?
  • Vectorzahidniy
    Имея предателей в ОП, на которых только ленивый не тычет пальцем, они какую-то стратегию разрабатывают! Зачем?
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