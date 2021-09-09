Міськрада Кривого Рогу просить Раду призначити вибори мера. ДОКУМЕНТ

Міськрада Кривого Рогу звернулася до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори міського голови в зв'язку зі смертю Костянтина Павлова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Криворізької міської ради.

"Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", звертаюся до Верховної Ради України з проханням про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області у зв'язку зі смертю Криворізького міського голови Павлова Костянтина Юрійовича", - йдеться в зверненні, підписаному секретарем міськради Юрієм Вілкулом.

У міськраді вважають, що вибори міського голови Кривого Рогу Верховна Рада може призначити на березень 2022 року.

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Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.