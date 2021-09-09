Пошивайла переобрано директором Музею Революції Гідності, - Інститут нацпам'яті

8 вересня відбулося друге засідання комісії конкурсу на посаду генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського інституту національної пам'яті.

"Український інститут національної пам’яті оголосив конкурс 20 липня 2021 року згідно з порядком, встановленим Законом України "Про культуру". Після представлення стратегічного плану розвитку музею комісія визначила переможцем Ігоря Пошивайла", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на конкурс подавали заявки чотири кандидати. Після розгляду їхніх документів на першому засіданні 27 серпня конкурсна комісія ухвалила рішення відхилити заявки трьох кандидатів через невідповідність кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про культуру". На наступний етап конкурсу був допущений один кандидат – Ігор Пошивайло.

На другому засіданні конкурсної комісії кандидат представив стратегічний план розвитку Національного музею Революції Гідності на один та п’ять років. Засідання було відкритим і транслювалося онлайн.

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Після презентації 7 із 9 членів конкурсної комісії проголосували за призначення Ігоря Пошивайла генеральним директором музею. Ще двоє членів комісії, Вікторія Опанасюк і Катерина Чуєва, брали участь в обговоренні, але не брали участі у голосуванні.

У пресслужбі нагадали, що до комісії увійшли 9 експертів з культурної сфери і суспільного середовища.

Повідомляється, що за результатами конкурсу голова Українського інституту національної пам'яті зобов'язаний призначити переможця на посаду генерального директора Національного музею Революції Гідності.

Ігор Пошивайло очолить цю установу вдруге. У січні 2016 року він був призначений директором Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.А у вересні 2016 року шляхом конкурсного відбору став генеральним директором цієї установи.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада 2020 роки провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.