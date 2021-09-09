Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску"

У Російській Федерації сподіваються, що ніхто і ніщо вже не завадить запуску газопроводу "Північний потік-2" .

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Зараз ми знаємо, що проєкт на завершальній стадії. Ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в експлуатацію", - висловив надію Пєсков.

За його запевненням, на тлі нинішніх світових цін на газ навряд чи хтось буде дослухатися до тверджень про небезпеку "Північного потоку-2".

"Що стосується цих попереджень українцям, європейцям про те, що це надзвичайно небезпечний проєкт і так далі, на тлі нинішніх цін на газ, нинішньої катастрофічної ситуації із заповнюваністю підземних газових сховищ, напевно, навряд чи хтось готовий дослухатися до цього вереску", - додав Пєсков.

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