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Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску"

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Пєсков сподівається, що ніхто не завадить запуску "Північного потоку-2": "З огляду на ціни на газ, навряд чи хтось дослухається до вереску"
У Російській Федерації сподіваються, що ніхто і ніщо вже не завадить запуску газопроводу "Північний потік-2" .

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Зараз ми знаємо, що  проєкт на завершальній стадії. Ми сподіваємося, що вже ніщо і ніхто не зможе перешкодити введенню цього великого інфраструктурного об'єкта в експлуатацію", - висловив надію Пєсков.

За його запевненням, на тлі нинішніх світових цін на газ навряд чи хтось буде дослухатися до тверджень про небезпеку "Північного потоку-2".

"Що стосується цих попереджень українцям, європейцям про те, що це надзвичайно небезпечний проєкт і так далі, на тлі нинішніх цін на газ, нинішньої катастрофічної ситуації із заповнюваністю підземних газових сховищ, напевно, навряд чи хтось готовий дослухатися до цього вереску", - додав Пєсков.

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Топ коментарі

  • Antonio Meccanico
    Лише бізнес, ніякої політики, ога. І звісно ніякого цинізму.

    Мрію щоб ерефія добре трахнула Німеччину цим газопроводом - і людей, і політикум. Так само, як вони роками дрючили Україну і наших горе-політиків. Сіли грати в карти з шулером і планують виграти.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Команда буде дружно займатися анонізмом на фото Північного Потоку 2.?
  • frerivoskil inua
    Подивимось після виборів у Німеччині... Фрау макрель свій куш взяла і можливо, як у них ведться, посаду в дочірній компанії газпрому.
    Поки що діє рішення суду про неможливість монопольного використання труби постачальником і власником самої труби. Тільки на 50%. Або хай продають трубу.
    Ще не вечір, як то кажуть...
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