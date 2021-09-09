Ситуація на Донбасі різко загострилася, поранено і травмовано 10 воїнів. Зеленський демонстративно ніяк не коментує агресивні дії РФ, - Бутусов

Обстановка на фронті різко загострюється. З 1 серпня по 8 вересня втрати українських військ становлять 16 осіб загиблими, серед якиз 9 - з бойових причин, і 7 – з небойових.

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Різко загострюється обстановка на фронті - в результаті численних обстрілів по всій лінії фронту поранені й отримали бойові травми 10 українських воїнів. З 1 серпня по 8 вересня втрати українських військ становлять 16 осіб загиблими, в тому числі 9 - із бойових причин, і 7 - із небойових. Причини бойових втрат: 7 - загиблих в результаті вогню зі стрілецької зброї і снайперів, 2 - в результаті влучання протитанкового ракетного комплексу", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, з 1 серпня по 8 вересня втрати ООС становлять 40 осіб пораненими, в тому числі 36 з бойових причин (в основному осколкові поранення в результаті вогню артилерії, мінометів, гранатометів), і 4 - з небойових.

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Крім того, додав журналіст, є інформація, що від 8 до 10 українських воїнів дістали контузії, поранення і бойові травми.

"Росія завдає дедалі частіші і прицільніші удари по українських воїнах і по населених пунктах - тільки за 7 вересня місія ОБСЄ нарахувала 1500 "порушень перемир'я" за один день. Дані ОБСЄ неповні, великі ділянки лінії фронту вони просто не можуть контролювати через обмежені можливостей місії, адже росіяни не дають їм організувати повноцінний моніторинг вдень і вночі", - зазначив Бутусов.

Журналіст підкреслив, що зміна командування ООС не привела до скорочення напруженості і масштабу перестрілок, тому що обстріли провокуються саме російським командуванням.

Протягом липня-серпня російська артилерія завдала прицільні удари по командно-спостережних пунктах і тилових базах чотирьох українських батальйонів зі складу 57,58, 28, 25 бригад.

"Однак за розпорядженням Офісу Президента українська артилерія поки не завдала жодного адекватного удару по російських штабах такого ж рівня. Це дає окупантам впевненість у своїх силах і провокує подальшу ескалацію.

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Слід зазначити, що керівництво України демонстративно ніяк не коментує агресивні дії Росії і втрати українських воїнів. Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак ніяк не коментують загострення на фронті. Президент Зеленський, який раніше часто прилітав на фронт з візитами для проведення фотосесій, після початку обстрілів жодного разу не відвідав українські позиції, не був на місцях обстрілів, і не зробив жодної заяви, навіть після обстрілу окупантами українського міста Авдіївка", - зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація на фронті вимагає серйозного аналізу і прийняття більш активної тактики, яка покаже російському командуванню, що це загострення дорого обійдеться ворогові.

"Будь-яку дипломатію Путін сприймає як слабкість, Росія розуміє тільки одну мову - гаубичні снаряди та мінометні міни", - резюмував Бутусов.