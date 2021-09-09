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Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін

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Вакцинованим не потрібно самоізолюватись після контакту з COVID-хворим, - головний санлікар Кузін
Щепленим громадянам, які контактували з хворим COVID-19, не потрібно йти на самоізоляцію.

Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз відбувається оновлення наказу про порядок епідеміологічного нагляду за коронавірусною хворобою. Відповідно до цього, люди, які отримали повний курс вакцинації, не потребуватимуть самоізоляції (в разі, якщо контактували з особою, у якої підтверджений COVID-19 - ред). Але у випадку появи симптомів вони повинні обов'язково пройти тестування або методом визначення антигену до COVID-19 або ПЛР-методом", - сказав Кузін.

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Топ коментарі

  • Oleg Bakhtin
    Погодь, так вакцина ж не от заражения защищает, а от ИВЛ. То есть как это - без самоизоляции? То есть и дальше заражать остальных? Они вообще о здоровье других думают? )))
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Антиваксерам как-то похрен. Это ваксеры всег говном обкидывают типа непривитые заразу разносят. Но как выяснилось привитые тоже. Только вот наше правительство ведет себя непоследовательно. Получается непривитый не имеет право заразу разносить, а привитый это может делать спокойно.
  • Привет
    От ИВЛ она тоже как выяснилось не спасает...и от склеить ласты тоже...😀
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