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Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко

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Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко
Станом на 9 вересня в Україні є підстави вводити жовтий рівень епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Очікуємо, що орієнтовно в середу (15 вересня. - ред.) Кабмін також розгляне внесення МОЗ зміни до постанови Кабміну про перехід областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня... для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину", - розповів голова МОЗ.

За словами міністра, якщо зміну до постанови Кабміну схвалять, вона набуде чинності не раніше, ніж через сім днів.

"Спочатку уряд приймає зміни до постанови щодо визначення жовтого і червоного рівнів епідемічної небезпеки, після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ та НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни на жовтий рівень епідемічної небезпеки, яке набуде чинності через сім днів" , - пояснив він.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Не поможет. запереть дома людей не удастся. Вы перешли, выродки, грань. Тикай лучше, пока молод и еще не сильно завяз в этой зеленой трясине.
  • Филлипп Лещенко
    И наблюдать за подопытными, жуя попкорн
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Так эти карантины к пандемии не имеют никакого отношения.
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