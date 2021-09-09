Кабмін може посилити карантин на засіданні 15 вересня, - Ляшко

Станом на 9 вересня в Україні є підстави вводити жовтий рівень епіднебезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Очікуємо, що орієнтовно в середу (15 вересня. - ред.) Кабмін також розгляне внесення МОЗ зміни до постанови Кабміну про перехід областей до жовтого, помаранчевого чи червоного карантинного рівня... для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину", - розповів голова МОЗ.

За словами міністра, якщо зміну до постанови Кабміну схвалять, вона набуде чинності не раніше, ніж через сім днів.

"Спочатку уряд приймає зміни до постанови щодо визначення жовтого і червоного рівнів епідемічної небезпеки, після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ та НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни на жовтий рівень епідемічної небезпеки, яке набуде чинності через сім днів" , - пояснив він.

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