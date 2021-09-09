Терміни початку поставок газу по "Північному потоку-2" залежать від позиції німецького регулятора, - Захарова

Початок поставок газу по трубопроводу "Північний потік-2" залежить від рішення профільного німецького регулятора. Російська сторона сподівається, що воно буде отримано найближчим часом.

Про це сьогодні на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Терміни початку комерційних поставок залежать від позиції німецького регулятора. Ми розраховуємо, що мільйони європейських споживачів уже найближчим часом зможуть отримувати російський газ за найкоротшим маршрутом", - зазначила вона.

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