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Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи

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Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи
Національна комісія Молдови в зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом прийняла рішення посилити карантинні обмеження для нещеплених громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Нові обмеження будуть включати заборону для нещеплених людей відвідувати ресторани, бари і культурні заходи та діятимуть із 10 вересня по 31 жовтня.

Зазначають, що в Молдові з початку пандемії зареєстровано 272 325 випадків захворювання Covid-19, із яких 6 466 осіб померли.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Какой-то треш. Только вдуматься в Молдове за более чем полтора года пандемии ковидом переболело 6,8% населения. Смертность от него составила 0,16%. Более 93% населения вообще не никак не ощутили ковид. В той же Молдове в 2020 году от онко заболеваний умерло 0.11% населения за год, что в пересчете на полтора года составляет приблизительно те же 0,16%. Но за онко больніх даже никто и не муркнул, а ковидобесие продолжается
  • Серая Лиса
    А в бары и рестораны ходят слушать радио?
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    А я знаю, что вы с Валериком большие манипуляторы. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 7587 А если в семье никто не заболел ковидом и не умер - что тогда? Заметьте за полтора года. Заметьте, без всяких прививок. А если человек после прививки умрет - Вам от этого легче будет? И тут также неважно какой процет смертности от прививок. Он же в семье умрет. Видите какая хорошая штука демагогия. Молдова посилює обмеження для нещеплених громадян: заборонено відвідувати ресторани, бари і культурні заходи - Цензор.НЕТ 9951
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