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Польща готова покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль

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Польща готова покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із головою польського уряду Матеушем Моравецьким ситуацію зі смертю українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцією. Польща обіцяє покарати винних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Як зазначив прем'єр, спроби посіяти непорозуміння між польським та українським товариствами приречені на провал.

"Історія трагічної смерті українця Дмитра Никифоренка, коли українці і поляки разом висловили свою позицію щодо насильства, тому підтвердження", - заявив Шмигаль.

Голова уряду додав, що дипломати взаємодіють із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка.

"Упевнений, польська та українська сторони докладуть максимальних зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж позиція і в пана прем'єр-міністра Польщі, він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко притягти винних до відповідальності, якщо їхня провина буде доведена", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Бо в Польщі державна влада ,а не зелена пліснява ,лялькова профанація !!!)))
  • No Name 9b7d42a6
    Так уже писали, что понесли наказание, а теперь, спустя неделю только готовы?
  • Super Gut
    Это не "смерть" - это умышленное убийство!
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