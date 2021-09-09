Польща готова покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Як зазначив прем'єр, спроби посіяти непорозуміння між польським та українським товариствами приречені на провал.
"Історія трагічної смерті українця Дмитра Никифоренка, коли українці і поляки разом висловили свою позицію щодо насильства, тому підтвердження", - заявив Шмигаль.
Голова уряду додав, що дипломати взаємодіють із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка.
"Упевнений, польська та українська сторони докладуть максимальних зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж позиція і в пана прем'єр-міністра Польщі, він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко притягти винних до відповідальності, якщо їхня провина буде доведена", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.