Поранені біля Кряківки військовослужбовці - в задовільному стані, - лікарі
Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Кваліфіковану медичну допомогу пораненим надали фахівці військового мобільного госпіталю в Сєвєродонецьку. Там і прийнято рішення про евакуацію п'ятьох юнаків та однієї дівчини саме в госпіталь у Харкові. Усі шестеро перебувають у задовільному стані, і ніяких загроз життю немає", - повідомили у Військово-медичному клінічному центрі.
Військових доставили наземним транспортом, оскільки вони отримали акубаротравму, тому транспортування вертольотом не рекомендується.
"У двох пацієнтів - вибухова травма і закрита черепно-мозкова травма. Решта госпіталізовані з акубаротравмою", - зазначили в госпіталі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 8 серпня окупанти обстріляли українські позиції біля Кряківки на Луганщині. Були поранені шестеро українських військових.