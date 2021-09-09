Один воїн важко поранений, від початку доби зафіксовано 9 російських обстрілів, у т. ч. із мінометів та артилерії, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У напрямку населеного пункту Гранітне російські найманці застосували великокаліберні кулемети по позиціях наших військ.

Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь із мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Верхнє Торецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

Біля Нью-Йорка російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська 4 рази вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - тяжкий.

Зазначають, що на обстріли противника українські підрозділи відкривали у відповідь вогонь.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.