Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині. ФОТОрепортаж

Офіцери СБУ не постраждали. Російсько-окупаційні війська стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі СБУ збирали в Трьохізбенці докази, що підтверджують провину окупантів в обстрілі мирних населених пунктів на лінії розмежування, коли їх накрило вогнем.

За попередніми даними, окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.

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Співробітники СБУ не постраждали під час обстрілу. Зараз вони збирають докази у справі про вчорашній обстріл українських позицій. Це вже 64-а справа, яку СБУ від початку року відкрила за фактом обстрілу в Луганській області.















