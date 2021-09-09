Слідча група СБУ потрапила під обстріл окупантів на Луганщині. ФОТОрепортаж
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Офіцери СБУ не постраждали. Російсько-окупаційні війська стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.
Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі СБУ збирали в Трьохізбенці докази, що підтверджують провину окупантів в обстрілі мирних населених пунктів на лінії розмежування, коли їх накрило вогнем.
За попередніми даними, окупанти стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів.
Співробітники СБУ не постраждали під час обстрілу. Зараз вони збирають докази у справі про вчорашній обстріл українських позицій. Це вже 64-а справа, яку СБУ від початку року відкрила за фактом обстрілу в Луганській області.