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За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ

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За літо в країні зафіксовано 5 випадків зараження лихоманкою західного Нілу, - ЦОЗ
В Україні за літо зафіксували п'ять випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. Зокрема, вірус виявили в Київській та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

"Протягом літа 2021 на території України зареєстровано п'ять випадків захворювання лихоманкою Західного Нілу. Три з них - у Бучацькому і Фастівському районах Київської області (жінки 33, 56 і 90 років), один - на території Запорізької області (дівчинка 12 років). Також у Київській області зареєстровано завезений випадок лихоманки Західного Нілу з міста Дуала, Республіки Камерун (чоловік 25 років)", - ідеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, джерелом місцевих заражень можуть бути дикі перелітні птахи, які живуть у воді або навколо неї. Також вірус, що викликає лихоманку Західного Нілу, передається через укуси комарів і кліщів.

До природних осередків лихоманки Західного Нілу в Україні належать території Північно-Західного Причорномор'я (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області), а також східні та західні області.

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Топ коментарі

  • Zero
    А лихорадки восточных ********* случайно не было??
  • Яр Холодний
    Після відкриття кордонів наші люди відчули свободу... Вон відвідують екзотичні країни, знайомляться з екзотичними звичаями, екзотичною природою, екзотичними людьми ... Звідти додому вони привозять екзотичні захворювання, з якими щедро діляться зі своїми оточуючими... А потім звичайні лікарі пробують бороться за їх життя зовсім неекзотичними засобами і методами...
  • Яр Холодний
    У нас малярія була в основному в басейні Дунаю і в Поліссі Але в 30-ті почалась масова боротьба - труїли личинок комарів у водоймах, осушували болота, відкривали протималрійні станції, вели постійний нагляд за людьми, проводили диспансеризацію... Набери в гуглі "Малярия в СССР" - там багато написано про це...
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