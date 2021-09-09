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Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ"

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Лукашенко на зустрічі з Путіним: "Практично один народ"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з президентом Росії Путіним назвав РБ і РФ "рідними державами" і заявив, що їхні народи - "від одного кореня".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Пул первого".

"Ми рухаємося, як і всі цивілізовані країни, тільки разом, тільки в союзі. Рідні держави, близькі народи, практично один народ, від одного кореня і росіяни, і білоруси", - сказав Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Кремлі.

Лукашенко і Путін обговорюють 28 програм співробітництва. "Це буде прорив. Прорив у багатьох сферах. Це не таємниця. Ми опублікуємо ці програми, покажемо, за якими напрямками ми працювали", - анонсував Лукашенко.

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Спочатку вони провели переговори в закритому форматі, потім - вирушили на робочий обід.

Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Путіна - п'ята з початку року.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2434
  • Нина Лабунская
    С кем из этой "солянки" белорусы один народ ??? 😂

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    Хакасия, Абакан
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  • 18c49ed2
    Лукашенко на встрече с Путиным: "Практически единый народ" - Цензор.НЕТ 2833
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