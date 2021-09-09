Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння

Платформа стане дискусійним майданчиком для взаємодії оборонних підприємств, в/ч і державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.

Платформа повинна забезпечити:

реалізацію єдиної політики в сфері держоборонзамовлення, оборонної промисловості та авіакосмічної діяльності;

взаємодію силових структур, в/ч, оборонних підприємств та органів держуправління;

обробку конкретних пропозицій щодо розвитку озброєння і військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Координаційна платформа буде регулярно проводити засідання на базі Мінстратегпрому. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року.