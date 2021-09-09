Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння
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Платформа стане дискусійним майданчиком для взаємодії оборонних підприємств, в/ч і державних органів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.
Платформа повинна забезпечити:
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реалізацію єдиної політики в сфері держоборонзамовлення, оборонної промисловості та авіакосмічної діяльності;
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взаємодію силових структур, в/ч, оборонних підприємств та органів держуправління;
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обробку конкретних пропозицій щодо розвитку озброєння і військової техніки.
Координаційна платформа буде регулярно проводити засідання на базі Мінстратегпрому. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року.