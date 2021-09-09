Новини • Агресія Росії проти України

Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння

1 33224
Уруський ініціює створення Координаційної платформи з питань озброєння
Платформа стане дискусійним майданчиком для взаємодії оборонних підприємств, в/ч і державних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.

Платформа повинна забезпечити:

  • реалізацію єдиної політики в сфері держоборонзамовлення, оборонної промисловості та авіакосмічної діяльності;

  • взаємодію силових структур, в/ч, оборонних підприємств та органів держуправління;

  • обробку конкретних пропозицій щодо розвитку озброєння і військової техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета-носій "Антарес" з українським першим ступенем вивела на орбіту вантажний корабель NASA. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Координаційна платформа буде регулярно проводити засідання на базі Мінстратегпрому. Перше засідання заплановане на початок жовтня 2021 року.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Бесполезная контора, созданная по принципу "абы хоть шо-то сотворить" на бюджетные деньги, имитирует бурную деятельность ( знову ж таки на бюджетные деньги) , шоб как-то оправдать свое существование.
  • Fedir Syzyi
    Які результати всієї цієї бурхливо діяльності - наприклад, оборонне замовлення на цей 21 рік прийняте хоч???!!!
  • 18c49ed2
    Они, судя по всему, считают, что солдаты на нуле должны на агрессию кацапья отвечать исключительно дискуссией.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини