Кваснєвський: Меркель пішла на компроміс із "Північним потоком 2", це політика
Про це заявив президент Польщі в 2009-2005 рр. Олександр Кваснєвський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
"Меркель була хорошим адвокатом України в Європі. Вона боролася за санкції проти Росії. <...> Але я добре знаю, що більшість бізнесу в Німеччині із самого початку були проти санкцій. Думаю, без Меркель цих санкцій проти Росії не було б. І Північний потік-2 - це був її крок до того, щоб конфлікт із німецьким бізнесом трошки зменшити. Це політика, на жаль. Я дуже не задоволений цим рішенням, воно вкрай негативно впливає на Україну, на Польщу також", - зазначив Кваснєвський.
Також колишній президент Польщі порадив Володимиру Зеленському після виборів у Німеччині якомога швидше вступати в діалог із новим канцлером, який замінить Ангелу Меркель на посту.