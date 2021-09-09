У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу. ФОТО

Цими вихідними Дніпро відзначить День міста. Одним із сюрпризів програми заходів стане унікальне світло-лазерне шоу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наше місто".

Інсталяція Dnipro Light Flowers синхронно запалить п'ять заводських труб, розташованих на території індустріального парку Industrial Park "Innovation Forpost". Це буде географічно найбільша в світі постіндустріальна світлова інсталяція, яка працює як єдина система.

"За допомогою лазерів труби, які раніше диміли, отримують новий образ квітучих квітів - символу життя і розвитку", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в повсякденному режимі підсвічування буде більш стриманим, а в певний час кожен вечір відбуватиметься 5-хвилинне лазерно-світлове шоу з музичним супроводом.

Шоу вогню, світла і лазерів відбудеться 11 вересня о 22:15 на Фестивальному причалі.