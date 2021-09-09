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У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу. ФОТО

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Цими вихідними Дніпро відзначить День міста. Одним із сюрпризів програми заходів стане унікальне світло-лазерне шоу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наше місто".

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу 01

Інсталяція Dnipro Light Flowers синхронно запалить п'ять заводських труб, розташованих на території індустріального парку Industrial Park "Innovation Forpost". Це буде географічно найбільша в світі постіндустріальна світлова інсталяція, яка працює як єдина система.

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу 02

"За допомогою лазерів труби, які раніше диміли, отримують новий образ квітучих квітів - символу життя і розвитку", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в повсякденному режимі підсвічування буде більш стриманим, а в певний час кожен вечір відбуватиметься 5-хвилинне лазерно-світлове шоу з музичним супроводом.

У Дніпрі на День міста представлять унікальне світло-лазерне шоу 03

Шоу вогню, світла і лазерів відбудеться 11 вересня о 22:15 на Фестивальному причалі.

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