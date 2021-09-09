Кількість отруєних учнів однієї зі шкіл Хмельницького збільшилася до 85, - МОЗ

У навчальному закладі м Хмельницького, де зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції, отруїлися 84 учні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

"Станом на 16.00 9 вересня зареєстровано вже 85 випадків захворювання. До Хмельницької інфекційної лікарні госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, 74 дитини лікуються амбулаторно. Попередній діагноз - "Харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт", - ідеться в повідомленні.

Хворі, яких госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні, перебувають у стані середньої тяжкості. Інші - лікуються вдома під наглядом педіатрів та сімейних лікарів.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України, захворіли діти 1-4 класів, найбільше уражені школярі з 18 класів. Усі діти харчувалися в шкільній їдальні.

Фахівці Хмельницького Центру контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ) почали епідеміологічне розслідування.

Обстежили 11 працівників харчоблоку, взяті 18 зразків харчових продуктів, 110 зразків змивів з об'єктів навколишнього середовища і 5 зразків водопровідної води для мікробіологічного дослідження.

У навчальному закладі і в домашніх осередках хворих проведена дезінфекція.

Джерело збудника інфекції, причини спалаху та обставини, які сприяли її виникненню, з'ясовують.

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