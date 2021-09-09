Поліція Туреччини вважає, що 25-річна українка Новицька, тіло якої знайшли в наручниках і з пакетом на голові, наклала на себе руки

Поліція завершила розслідування смерті українки Христини Новицької, тіло якої знайшли на закритій віллі в січні.

Про цей випадок пишуть турецькі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Розслідування смерті Новицької завершено. За версією прокуратури Бодрума, дівчина наклала на себе руки, зімітувавши сцену з фільму 2003 року "Життя Девіда Гейла".

Правоохоронці зазначили, що двері в будинок дівчини були замкнені зсередини, ключ залишався в замку. Крім того, вікна були зачинені зсередини. Деякі з них взагалі перекрили так, щоб ніхто не міг потрапити всередину. Слідчі також не змогли знайти всередині відбитків сторонніх.

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Версію про самогубство, на думку правоохоронців, також підтверджує і те, що серед речей дівчини виявили шарф і розібрану трубу водонагрівача. За даними прокуратури, вона могла думати і про інші способи самогубства.

Турецьке видання NTV також вказує, що правоохоронці знайшли в будинку дівчини антидепресанти.

Зараз прокуратура зазначає: немає доказів того, що Христину Новицьку хтось убив. Також неможливо встановити, хто міг спонукати або підбурювати українку до самогубства.

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Тіло Новицької виявили на початку січня. Останнім її бачив 30 грудня охоронець котеджного містечка. Із записів відвідування містечка з'ясували, що вдень 31 грудня Новицька замовляла доставку їжі, після цього про неї нічого не було чути.