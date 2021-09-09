Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький
Про це заявив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на "Укрінформ".
"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу в Західній Україні, що дозволить стати незалежними від Росії", - сказав Моравецький під час спільної пресконференції з прем'єрміністром України Денисом Шмигалем у рамках XXX економічного форуму в польському Карпачі.
Нагадаємо, напередодні польська PGNiG купила українську компанію "Карпатигазвидобування". Вона володіє ліцензією на видобуток газу на Біблівській площі, що розташована на заході України, поряд із польським кордоном.
З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує вже понад 60 років.