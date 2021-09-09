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Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький

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Польща зацікавлена у видобутку газу в Україні, - прем'єр Моравецький
Польща зацікавлена у видобутку газу на заході України. Це дозволить обом країнам зменшити енергетичну залежність від Росії.

Про це заявив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  "Укрінформ".

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу в Західній Україні, що дозволить стати незалежними від Росії", - сказав Моравецький під час спільної пресконференції з прем'єрміністром України Денисом Шмигалем у рамках XXX економічного форуму в польському Карпачі.

Нагадаємо, напередодні польська PGNiG купила українську компанію "Карпатигазвидобування". Вона володіє ліцензією на видобуток газу на Біблівській площі, що розташована на заході України, поряд із польським кордоном.

З точки зору геології ця територія є аналогом Перемишля, найбільшого в Польщі родовища природного газу, яке PGNiG експлуатує вже понад 60 років.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    100%
    Бо ж видобуток 3,50
    А навар 23 грн
  • Олег Васильченко 827828f7
    В добыче газа заинтересованы все.
  • Andre2014
    самое охрененное в этом деле, что походу власти Украины в этом не заинтерисованы ни разу за все 30 лет!...
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