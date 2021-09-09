Ексміністр оборони Гриценко: Меркель, Байден і Макрон - страусенята, які не помічають загрози "Північного потоку-2"

Путін відмовляється підняти обсяги прокачування газу через Україну, намагаючись представити газопровід "Північний потік-2" як порятунок для Європи.

Про це пише у Фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін уже підняв ціни на газ у Європі до $700 за 1000 м3. Вперто відмовляючись збільшувати обсяги прокачування через існуючі 4 магістралі, перш за все через Україну. Тим самим ставлячи Європу перед фактом, мовляв, тільки СП-2, запущений у жовтні, стане єдиним рятівним виходом і приємним для Європи сюрпризом", - пише Гриценко.

Ексголова Міноборони зазначив, що західні лідери обіцяли не дати Путіну використовувати газ як зброю, але він уже робить це третій місяць поспіль.

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"Фрау Меркель, гіперактивна лобістка СП-2 й одночасно підписантка порожньої декларації - вона небезпечних ігрищ Путіна не помічає? Не хоче помічати? Меркель разом із Макроном і Байденом повинні були б знати, що поки нафта і газ на такому піку цін - Путін на коні, бюджет Раші наповнений і ніякі санкції його не злякають, не стримають від агресивних планів. Чи вони цього теж не хочуть помічати? Страусенята..." - підсумував Гриценко.