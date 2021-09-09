Запорізький учитель Жук отримав міжнародну нагороду Global Teacher Award

Олександра Жука відзначили серед десятків тисяч учасників зі 110 країн. У Запоріжжі він викладає інформатику дітям із вадами слуху в школі-інтернаті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку української премії Global Teacher Prize у Фейсбуці.

"Вітаємо Олександра з отриманням міжнародної нагороди Global Teacher Award від Aks Education Awards. Ми раді, що українського педагога-супергероя відзначили серед десятків тисяч учасників зі 110 країн", - сказано в повідомленні.

Олександр Жук - учитель інформації в школі-інтернаті "Джерело". Він працює з дітьми з вадами слуху.

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"Велика честь - бути нагородженим міжнародною нагородою. Я завжди радий бачити прапор нашої держави на такому рівні. Я пишаюся тим, що працюю вчителем в Україні", - написав педагог на своїй сторінці у Фейсбуці.

Aks Education Awards - це індійська організація, яка займається освітніми менеджментом і дослідженнями. Нагороду Global Teacher Award присуджують за видатні досягнення в навчанні. Щоб стати лауреатом, потрібно продемонструвати значний внесок у розвиток учнів і вплив на суспільство.

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У 2018 році Олександр Жук став найкращим учителем року за версією міжнародної премії Global Teacher Prize Ukraine. У 2019 комісія цієї ж премії включила його до списку 50 найкращих учителів світу.