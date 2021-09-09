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Одна доза вакцини не дасть привілеїв у "червоній" зоні карантину, - головний санлікар Кузін

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Щеплені однією дозою вакцини від коронавірусу звільнятимуться від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв у "червоній" буде потрібен повний курс вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі шоу "Право на владу" на каналі 1+1 заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

За його словами, більшість обмежень, які будуть у "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.

"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібен повний курс щеплень", - сказав Кузін.

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Топ коментарі

  • Неопознанный объект
    Уже доказано на примере Израиля, что полностью вакцинированные делают тоже самое, что и не вакцинированные. Т.е. они "дохнуть, займають довго лижко и вытрачають забагато на сэбэ бабла"
  • Игорь Монахов
    В Израиле !!!!!!! Близько 60 відсотків пацієнтів з Covid-19 в ізраїльських лікарнях вакциновані. Схоже, вакцини більше не захищають. Чемпіон світу з вакцинації Ізраїль перетворюється на проблемну дитину. Країна з одним з найвищих показників вакцинації у світі зараз бореться з так званою четвертою хвилею.. 10 000 позитивних тестів на день.. 70% важких випадків ковіду в Ізраїлі - у повністю вакцинованих. Це спростовує твердження про високу ефективність вакцин.(с)
  • Игорь Монахов
    Я вот не знаю, неужели нет адекватных людей которые могут взять лист бумаги и ручку - и зайти в открытые источники инфы по вирусу, вакцинации, смертям ... и сделать анализ всего и понять что вспышки идут ТОЛЬКО в странах где массово вакцинируют народ !!! там где не вакцинируют - тишина и спокойствие .. Кто-то вскоре за эти смерти с режиссеров корона-шухера ответит !!!
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