Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда, - Данілов. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українська армія готова звільнити окуповані російськими силами Донецьк і Луганськ. Він зазначив, що для цього буде достатньо відповідного наказу президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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Однак, як зазначив Данілов, звільнення окупованого Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - заявив він.

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