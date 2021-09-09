Українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда, - Данілов. ВIДЕО
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Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що українська армія готова звільнити окуповані російськими силами Донецьк і Луганськ. Він зазначив, що для цього буде достатньо відповідного наказу президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Однак, як зазначив Данілов, звільнення окупованого Донбасу силовим шляхом призведе до великої кількості жертв.
"Наша армія може виконати будь-яке завдання... Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто буде нести відповідальність?", - заявив він.