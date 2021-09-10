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Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців

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Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців
Президент США Джо Байден у четвер оголосив нові правила вакцинації для федеральних службовців, великих роботодавців і медичного персоналу в спробі стримати останній сплеск поширення COVID-19 у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Байден у своєму телезверненні до нації повідомив, що підписав розпорядження, яке вимагає, щоб всі державні службовці були вакциновані проти COVID-19. Ця ж вимога може бути застосована до співробітників компаній-підрядників федерального уряду.

"Вакцинаційні вимоги в моєму плані торкнуться приблизно 100 млн американців - дві третини всіх зайнятих у країні", - сказав президент США.

Крім того, Байден наказав Мінпраці США зажадати від усіх підприємств зі 100 і більше співробітниками забезпечення, щоб усі їхні працівники пройшли вакцинацію або здавали тест на COVID-19 щотижня.

Президент США також повідомив, що 300 тис. педагогів у федеральних програмах Head Start мають бути вакциновані, і закликав губернаторів вимагати вакцинації шкільних вчителів і персоналу.

Крім іншого, американський лідер оголосив, що вимагатиме, щоб 17 млн медичних працівників в установах, які отримують кошти від Medicare і Medicaid, були повністю вакциновані.

Американський лідер закликав великі розважальні заклади вимагати від відвідувачів підтвердження вакцинації або тестування на COVID-19.

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Він звернувся до 80 млн американців, які все ще не вакцинувалися проти коронавірусу, заявивши, що Америка ними "розчарована".

"Моє послання нещепленим американцям таке: чого ще чекати? Що ще вам потрібно побачити? Ми зробили щеплення безкоштовними, безпечними і зручними. Вакцина схвалена FDA. (...). Ми були терплячими, але наше терпіння закінчується, і ваша відмова дорого коштувала усім нам", - сказав Байден.

"У нас є інструменти для боротьби з вірусом, якщо ми зберемося разом, щоб використовувати ці інструменти", - зазначив він.

Трохи більше 75% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Тим часом, повністю щеплені від коронавірусу понад 64% населення США.

Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Дідуган виявився звичайним ковідо-фашистом, який змушує людей колоти собі експериментальні препарати.
  • Vedana
    Хай "животворящий" покаже закон, на підставі він якого тріщить про свої =вимоги= і нав*язує зобов*язання людям щодо їхнього здоров*я.

    Якщо "козак" вже забув, що йому товкли, то вакцинки втрачають ефективність за кілька місяців. Тому закрий рот і припини звинувачувати людей: не маєш права.

    А то ковідофашисти взяли моду звинувачувати в усьому нещеплених, вищати, що вони хворі і заразні та заражають інших. Доведеш, тоді шамкотітимеш, придурок деменційний.
    Мы были терпеливы, но наше терпение на исходе, и ваш отказ дорого обошелся всем нам", - сказал Байден.
  • PVol 69
    Монголія от не мала ковіду, були поодинокі випадки у всіх двох великих містах. Потім керівництво держави нагнули і влітку 2021 було провакциновано майже 98℅ з 2 мільйонів населення. Тобто практично всі кочівники і їх діти.
    В результаті в першій декаді вересня 2021 року Монголія вийшла на перше місце у світі по захворюваності ковідом. Мруть масово, бо населення дуже розподілене і надати допомогу надзвичайно проблематично.

    Тепер навіть самому дурному все повинно стати нарешті зрозуміло.
    Але чекайте, ковідо-боти ще не повставали і не поснідали. Зараз вони нам розкажуть, як важливо носити маску і поскоріше ширнутися тією отрутою.
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