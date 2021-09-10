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Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19

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Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19
Влада Франції вирішила надати громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Guardian

Громадянство такі особи отримають за прискореною схемою. Йдеться про осіб, які працювали в зоні ризику в межах боротьби з пандемією.

Зазвичай процедура триває роками. Проте тут уряд робить крок назустріч, зменшивши навіть для таких осіб кількість років, які потрібно було прожити у Франції з п’яти до двох.

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Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    речь не идёт а медперсонале ,он в дефиците-речь идёт о перекладывателях бумажек в импфцентрах ,негросекьюрити в магазинах ,прочей шушере
  • Старый зольдат
    Я в курсе. Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1003
    Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 2414
  • Старый зольдат
    Коренные льежцы и дижонцы с бургундцами и руанцами
    Франція надасть громадянство 12 тис. осіб, які допомагали в боротьбі з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 4140
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