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Загроза тероризму стала більш глобальною за останні 20 років, а кількість потенційних терористів зросла, - глава Міноборони Британії Воллес

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Загроза тероризму стала більш глобальною за останні 20 років, а кількість потенційних терористів зросла, - глава Міноборони Британії Воллес
Терористична загроза зараз - через 20 років після терактів 11 вересня 2001 року - видається менш яскраво вираженою, але тероризм поширився ширше по світу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив телеканалу Sky news глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ми не бачимо нічого схожого на горизонті", - сказав він, маючи на увазі атаки угруповання "Аль-Каїда" проти США і американців у Ємені та Кенії в 1998-2001 роках.

За його словами, терористична загроза стала більш глобальною, проте "зараз вона не є настільки сконцентрованою".

Міністр пояснив, що "кількість людей, які можуть перетнути кордон і вдатися до насильства, ймовірно, більша, ніж вона була".

Говорячи про наслідки відходу військ США і Британії з Афганістану, Воллес зазначив деяке зростання терористичної загрози у світі, уточнивши, що захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан" стало джерелом натхнення для груп ісламізму екстремістів. Також міністр зазначив зростання терористичних загроз в Африці і те, що сучасні технології дозволяють екстремістам у всьому світі обмінюватися інформацією про ведення підривних дій.

Читайте: Виведення військ США з Афганістану - це помилка, - глава британського міноборони Уоллес

Водночас Воллес зазначив, що Британія ставить на озброєння групу нових безпілотників Protector - вартістю понад $359 млн, які, як зазначає Sky news, можна буде використовувати в боротьбі з тероризмом, зокрема в разі необхідності в Афганістані.

Ці безпілотники можуть бути оснащені бомбами, ракетами, а також камерами, радарами для збору інформації. Апарати типу Protector можуть триматись у повітрі 17 годин, дальність їхнього польоту - до 1931 км, тобто вдвічі дальша, ніж у безпілотників типу Reaper, дев'ять із яких стоять на озброєнні Британії, додає Sky news.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Европейцы не террористы , так что внутренние открытые границы только на пользу европейским народам
    А вот то, что они наводнили Европу дикарями с цивилизационным разрывом в 500 лет с европейцами - да, это прокол крупный дурной власти типа Меркель
  • Sophia-Maria Duglass
    Просто надо помочь кацапам развалиться и терроризм исчезнет 😀😀😀
    А Меркель с макроном вместо этого помогает террористической стране денег заработать своим Северным потоком
    Угроза терроризма стала более глобальной за последние 20 лет, а потенциальных террористов стало больше, - глава Минобороны Британии Уоллес - Цензор.НЕТ 7249
  • Яр Холодний
    «Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
    «Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
    «Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
    (В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»). Кацапе! Ти можеш взять собі навіть "нік" " Несамовитий Бандера", однак свої "лапти" і "вонь потков немытых" ти нікуди не сховаєш!!! Загроза тероризму стала більш глобальною за останні 20 років, а кількість потенційних терористів зросла, - глава Міноборони Британії Воллес - Цензор.НЕТ 2370
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