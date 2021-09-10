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В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали
В Україні зафіксовано 3615 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1056 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 летальних випадків – 76;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 одужало – 1310 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 методом ПЛР – 28 961 особа,

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 методом ІФА – 6784 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 експрес-тестами – 25 236 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 захворіло – 2 310 554 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 одужало – 2 218 873 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 летальних випадків – 54 251;

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали 14

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Топ коментарі

  • Валентина Чернюк
    Намного интересней узнать, сколько были вакцинированы.
  • Привет
    Ага...или для того что бы не расстраивать тех кто вколол в себя неизвестно что...и стал уверен что он теперь типа не заболеет и не умрет..
  • Евлампий Морамойкин
    А сколько из них не были вакцинированы, нужно давать такую статистику, будет интересно
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