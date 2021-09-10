В Україні за добу від COVID-19 померли 76 осіб, зафіксовано 3615 нових випадків зараження, 1310 осіб одужали

В Україні зафіксовано 3615 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1056 осіб;

летальних випадків – 76;

одужало – 1310 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 961 особа,

методом ІФА – 6784 особи,

експрес-тестами – 25 236 осіб.

Також читайте: Байден схвалив новий план розширення масштабів вакцинації проти COVID-19 у США: він торкнеться 100 млн американців

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 310 554 особи;

одужало – 2 218 873 особи;

летальних випадків – 54 251;

проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях", - розповіли в МОЗ.







