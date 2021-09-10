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Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

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Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 10 вересня у світі зареєстрували 607 021 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9543 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 224 047 692 випадки інфікування, з них 607 021 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 621 180 осіб, з них 9543 за минулу добу.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 200,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 27-му і 5-ту позицію відповідно.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 03

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Топ коментарі

  • Евлампий Морамойкин
    Антивакцинаторский шабаш даёт свои результаты 😁😁😁
  • Герхард
    Поражен нашей неудачей. Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 80
    Ничего ведь это не предвещало - ни дебилы без масок, ни самые низкие темпы вакцинации в Европе.
  • Герхард
    Чем провакцинировали Монголию? Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 7173 Если Коронаваком или Спутником, то ничего удивительного.
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