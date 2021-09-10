За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордних 173 615 осіб, загалом - 5 789 254, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 4 618 573 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 9 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані - 106 573 людини.

Протягом доби працювали: 1010 мобільних бригад, 2977 пунктів щеплення; 337 центрів вакцинації.

Також читайте: Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень", - зазначено в повідомленні.





