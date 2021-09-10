Рада сьогодні заслухає Кулебу про "Кримську платформу" і візит Зеленського до США та розгляне збільшення аліментів

Народні депутати під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заслухають доповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо значення "Кримської платформи" для консолідації міжнародних зусиль у процесі деокупації Автономної Республіки Крим.

Міністр закордонних справ також доповідатиме про значення для України візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Окрім цього, народні депутати мають намір розглянути у першому читанні проєкти законів №5852 "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України", №3950 "Про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України".

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У другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти №3881 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)", №4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств", №2515 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним".

Депутати також планують створити Тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема, під час реалізації проєктів "Либідь" та "Циклон-4" (проєкт постанови №5477).

Також нардепи планують розглянути законопроєкти:

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