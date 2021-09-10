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"Слуга народу" Качура про ротації в Кабміні: Співбесіди з кандидатами вже проводяться. Насамперед спиратимемося на думку Зеленського

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"Слуга народу" Качура про ротації в Кабміні: Співбесіди з кандидатами вже проводяться. Насамперед спиратимемося на думку Зеленського
Під час вибору кандидатів на посади міністрів у Кабміні депутати з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді спиратимуться на думку президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Співбесіди проводяться з кандидатами на посади міністрів. Але у нас є внутрішня домовленість, оскільки остаточне рішення ще не ухвалено й у нас фракція не збиралася. У нас фракція буде збиратися вже перед наступним сесійним тижнем, і ми вже будемо обговорювати конкретно. Насамперед спиратимемося на думку президента Зеленського. Тому що йому народ України довірив владу, і він має право нам рекомендувати тих кандидатів у міністри, які, на його погляд, гідні обійняти цю посаду. А в цілому треба робити аудит роботи всіх без винятку міністерств і робити висновки", - сказав Качура.

"Зеленський має право, згідно з Конституцією, пропонувати міністра МЗС, оборони. Але оскільки це наш політичний лідер, ми пропрезидентська парламентська фракція - ми в будь-якому випадку маємо прислухатися до його точки зору. Це абсолютно нормально, з цим погодяться всі українці, які довірили Зеленському владу в країні", - додав нардеп.

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Раніше в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів, яких міністрів восени можуть звільнити і з якої причини:

"Український інститут майбутнього вчора презентував соціологічне дослідження, ми запитували "Як ви ставитеся до можливої ​​відставки уряду Шмигаля?". 63% українців говорять про те, що вони готові підтримати відставку уряду, і більше того, 73% осіб критично налаштовані".

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Не смешите, Мнение Зеленского. Пульт управления от его головы у Ермака. Что нажмет, то и будет..
  • Герхард
    Ага. Т.е. Качура признал узурпацию власти ЗЕ.

    Парламент больше не является независимой ветвью власти.
  • Артур Пирожков 0437828b
    Зеленский имеет право, согласно Конституции, предлагать министра МИД, обороны. Но поскольку это наш политический лидер, мы пропрезидентская парламентская фракция - мы в любом случае должны прислушиваться к его точке зрения. Это абсолютно нормально, с этим согласятся все украинцы, которые доверили Зеленскому власть в стране.

    Где это нормально? А тем более еще и "абсолютно".
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