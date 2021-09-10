Допомога США в протистоянні агресії РФ розширюватиметься, - Маркарова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Маркарової "Суспільному".
Вона пояснила, що США і Україна на п'ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони.
"США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають з самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватися", - сказала посол.
Крім того, було досягнуто домовленості про поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні.
"У розбудові оборонної спроможності на суші, морі та повітрі. А також в секторі кібербезпеки. Ця рамкова угода (щодо стратегічних основ оборонного партнерства. - Ред.) є базою по кожному з цих пріоритетів, на якій ми можемо вести з нашими колегами розмови" , - додала Маркарова.