Новини • Агресія Росії проти України

Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну, тому застосовує військові інструменти, - Гармаш

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Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну, тому застосовує військові інструменти, - Гармаш
Росія посилює інтенсивність обстрілу українських військ, оскільки розуміє, що втрачає інструмент впливу на Україну, втілений в Мінських домовленостях.

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Росія бачить, що Україна не йде на політичний шантаж заради "Мінська", на реалізацію "Мінська" за російським сценарієм. Були певні очікування у Путіна від візиту Зеленського до США, що там Байден вчергове заявить про безальтернативність "Мінська" та необхідність виконувати "Мінськ", і натисне на Україну з метою виконання "Мінська" за російськими лекалами", - наголосив він.

Гармаш зауважив, що Росія діє своїми звичними методами, і до цього треба бути готовими.

"Росія бачить, що вона втрачає "Мінськ" як інструмент впливу на Україну. Тому вона застосовує військові інструменти. Це її звичні методи, вона завжди так робила і буде так робити, на жаль. І ми маємо бути до цього готові - і морально, і у військовому плані", - пояснив представник української делегації в ТКГ.

Також читайте: США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш

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Топ коментарі

  • Ревизор
    Ермак уговаривает Зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, то "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.

    Зеленский так и не появился на рабочем месте. Массированный обстрел, гибель солдат - это все, оказывается не важно для того человека, занятого неизвестно чем. Указания фракции дает по телефону.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    написати і виконувати різні речі.Трамп написав вивід війск з Афганістану,але вивів їх Байда за що, цілком можливо ,йому і "світло" Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2742 імпічменту засвітять
  • Senator S 01a656ec
    Говноеды РАБссии 7 лет строят кусок ДАУНбасса типа НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы...,книгна рекордов Гиннесса... кусок территории размером 130 км на 130 км...Концлагерные бараны Сралина кроме ГУЛАГа можете еще чего то строить? Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7405
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