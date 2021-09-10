Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України НАТО буде втрачати, а Євросоюз - буде потроху слабшати.
Про це президент заявив в ході YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, Україна готова до вступу в НАТО.
"Ми цього не просимо. Ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я говорю про це відкрито і президенту США. Я вважаю, що без України НАТО втрачатиме, я вважаю, що без України Європейський Союз потроху слабшатиме", - підкреслив Зеленський.
"Я бачу ставлення до політики Європейського Союзу лідерів ЄС, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там. Так само і про НАТО. Я вважаю, що якщо ви хочете, щоб Росія стала міцніше - не беріть Україну", - додав він.