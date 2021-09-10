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Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський

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Без України НАТО втрачатиме, а Євросоюз слабшатиме, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України НАТО буде втрачати, а Євросоюз - буде потроху слабшати.

Про це президент заявив в ході YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Україна готова до вступу в НАТО.

"Ми цього не просимо. Ми говоримо про те, що нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського Союзу не буде. Я говорю про це відкрито і президенту США. Я вважаю, що без України НАТО втрачатиме, я вважаю, що без України Європейський Союз потроху слабшатиме", - підкреслив Зеленський.

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"Я бачу ставлення до політики Європейського Союзу лідерів ЄС, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там і не всі вони бачать Україну там. Так само і про НАТО. Я вважаю, що якщо ви хочете, щоб Росія стала міцніше - не беріть Україну", - додав він.

Топ коментарі

  • Valery Greff
    С потерпевшим вiслюком и Украина теряет, и НАТО, и Евросоюз... Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7038
  • Герхард
    Сказал ЗЕчушпан, сливший информацию о совместной в США операции врагу.

    Конечно НАТО много потеряет, если будет держаться от предателей подальше.
  • Герхард
    Бомж-попрошайка заявляет миллионеру, что он без бомжа много потеряет. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6344

    Дай денег, дай квартиру, дай защиту!!! Ато ты много потеряешь без меня. Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1420
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