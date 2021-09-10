Разумков оголосив про перерву в роботі Ради: опозиція вимагає звіту Шмигаля

Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Причиною перерви став виступ депутатів опозиційних фракцій, які вимагали зміни доповідачів на Годині запитань до уряду.

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Члени "Європейської Солідарності", "Батьківщини" і "Голосу" вийшли до парламентської трибуни, щоб зробити спільну заяву. Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що опозиційні фракції хочуть заслухати не звіт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми впевнені, що прем'єр-міністр зобов'язаний тут у парламенті доповісти про те, як люди платитимуть підвищені тарифи, що в цьому питанні робить влада", - підкреслила вона.

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Своєю чергою нардепка "Голосу" Інна Совсун звернула увагу, що парламенту потрібно обговорити питання неготовності до опалювального сезону, незахищеності кордонів з Росією та Білоруссю, а також ситуацію з COVID, зокрема, щодо закупівлі кисневих концентраторів.