У судовому засіданні у справі збитого Боїнга МН17 заслухають родичів 11 загиблих

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" сьогодні, 10 вересня, відбудеться чергове судове засідання у справі МН17.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, у суді заслухають 11 родичів загиблих рейсу МН17.

У кожній промові рідні загиблих, які вже виступили в суді, закликали винуватців визнати свою провину та оприлюднити деталі трагедії.

Як повідомлялося, загалом виступити у суді мають понад 90 родичів загиблих рейсу MH17.

Слово у суді матимуть родичі загиблих не лише з Нідерландів, а й Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.