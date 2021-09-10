"Слуга народу" Мережко про домовленості Путіна і Лукашенка: Відбувається поглинання Росією Білорусі - це загроза для України

Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає загрозою для України домовленості, досягнуті між президентом РФ Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це він сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мова про те, що існує навіть "союзна держава". Відбувається посилення цієї інтеграції. Я тут використовую не надто дипломатичну термінологію, а скоріше історичну і політичну - аншлюз. Тобто мені цей процес нагадує поглинання Росією Білорусі. Білорусь стає все більш залежною, а це і загроза для національної безпеки України, тому що кордон з нею може перетворитися на кордон з державою-агресором. Це реально загроза. Ми повинні цьому протистояти і намагатися робити так, щоб Білорусь була незалежною державою від Росії. Це в наших інтересах", - зазначив нардеп.

Говорячи про те, що може Україна зробити в цій ситуації, бо мова про інші держави, Мережко підкреслив, що Україна дипломатичними і політичними способами повинна сприяти тому, щоб не відбулося поглинання Росією Білорусі.

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"Я не можу охарактеризувати конкретні заходи, але ми повинні думати в цьому напрямку", - додав він.

Раніше Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції РФ і Білорусі і домовилися про єдиний ринок газу.