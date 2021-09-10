Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у предметній зустрічі з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив під час YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ

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"Не вистачає часу думати про нього (Путіна. - Ред.). Нехай його країна і він не ображаються. Мене більше цікавить, чи можемо предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами. А дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в Нормандському форматі", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Росія на сьогодні не бачить сенсу вирішити питання війни на Донбасі.

"Це вже мої внутрішні проблеми, як я маю зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Тому що фразами, залякуваннями, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях", - додав він.

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