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Зеленський про зустріч із Путіним: Хотілося б мати більш предметну розмову, ніж це було на переговорах у Нормандському форматі. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у предметній зустрічі з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив під час YES Brainstorming, інформує Цензор.НЕТ

"Не вистачає часу думати про нього (Путіна. - Ред.). Нехай його країна і він не ображаються. Мене більше цікавить, чи можемо предметно зустрітися. Не декларативно, як він це робить з деякими державами. А дійсно зустрітися більш предметно, ніж це було на першій зустрічі в Нормандському форматі", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Росія на сьогодні не бачить сенсу вирішити питання війни на Донбасі.

"Це вже мої внутрішні проблеми, як я маю зробити, що я можу зробити, як мені потрібно змусити їх мати бажання предметно говорити про деокупацію нашої країни. Тому що фразами, залякуваннями, криками, погрозами нічого ми не досягнемо. Мені потрібен просто результат. Результат я вимірюю в людях", - додав він.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Потому что фразами, запугиваниями, криками, угрозами ничего мы не достигнем. Мне нужен просто результат.

    1. С союзниками ЗЕ собирался стучать ботинком по трибуне и требовать.
    С врагами ЗЕ собирается обниматься и целоваться.

    Результат я измеряю в людях.

    2. Вранье!!! Результат ЗЕ измеряет в бабках и рейтингах.
    А на погибших воинов ВСУ ему насрать. Уже неделю наших пацанов безнаказанно утюжат кацапы артиллерией, а ЗЕ, как воды в рот набрал.
  • Підлога Маккартні
    Опять хочет в глаз ***** заглянуть? Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 5619
    Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 2959
  • Van-Basten Van-Basten
    ze-Ленін о встрече с ****** - " Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате"

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    Зеленский о встрече с Путиным: Хотелось бы иметь более предметный разговор, чем это было на переговорах в Нормандском формате - Цензор.НЕТ 6460
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