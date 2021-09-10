Громадянка України з дитиною евакуювалися з Афганістану в Катар чартерним рейсом, - МЗС
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Рейсом Qatar Airways вивезли понад сто осіб. Переважна більшість - іноземці. Українське МЗС домовилося з катарської стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом.
"Погодилися тільки двоє українців: мати і її неповнолітня дитина. Згідно з домовленістю, катарська сторона забезпечила їх перевезення в Доху і тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно", - повідомив він.
Рейс прибув у Доху вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування і очікують результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися в Україну. Сьогодні наших громадян відвідає консул, щоб надати їм необхідну консульську допомогу.