Зеленський про домовленості в нормандському форматі: Росія ніколи на 100% не виконує своїх зобов'язань
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над зустріччю в нормандському форматі, але все залежить від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на YES Brainstorming.
За його словами, зустріч в нормандському форматі повинна бути, але все залежить від Росії.
"Якщо буде зустріч в нормандському орматі, ми працюємо над цією зустріччю, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю у "всіх на всіх". Усе, про що ми домовляємося, вони ніколи на 100% не роблять. Росія це не робить. Якщо буде зустріч, то буде якийсь результат. А результат - 100 осіб, 50, двоє людей. Скільки буде", - пояснив президент.
Зеленський додав, що все залежить від політичної волі "однієї людини".