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Зеленський про домовленості в нормандському форматі: Росія ніколи на 100% не виконує своїх зобов'язань

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Зеленський про домовленості в нормандському форматі: Росія ніколи на 100% не виконує своїх зобов'язань
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над зустріччю в нормандському форматі, але все залежить від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на YES Brainstorming.

За його словами, зустріч в нормандському форматі повинна бути, але все залежить від Росії.

"Якщо буде зустріч в нормандському орматі, ми працюємо над цією зустріччю, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю у "всіх на всіх". Усе, про що ми домовляємося, вони ніколи на 100% не роблять. Росія це не робить. Якщо буде зустріч, то буде якийсь результат. А результат - 100 осіб, 50, двоє людей. Скільки буде", - пояснив президент.

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Зеленський додав, що все залежить від політичної волі "однієї людини".

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Топ коментарі

  • Oljik
    Якби кловун вчився в інституті, а не світив яйцями на КВН, то прочитав би цю фразу і не вводив в оману міліони легковірних українців про якесь там посєрєдінє.
    Зеленский о договоренностях в Нормандском формате: Россия никогда на 100% не выполняет свои обязательства - Цензор.НЕТ 2005
  • Андрей Михалыч 4af54691
    Два года понадобилось Ослу, чтобы это понять! Тупость Осла обходится нам слишком дорого!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Про що воно меле, коли це росія щось виконувала хоч на 2 відсотки?
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