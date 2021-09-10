Після саміту "нормандської четвірки" можливе звільнення "10-20 або більше людей", - Зеленський про обмін полоненими
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Після майбутнього саміту "нормандської четвірки" можуть бути звільнені утримувані Росією в зв'язку з конфліктом на Донбасі українці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив у рамках форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming 2021 у Києві.
"Я не вірю в звільнення "всіх на всіх", я вірю в те, що після зустрічі можуть бути звільнені 10-20 або більше людей", - заявив Зеленський.