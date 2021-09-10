Рада сьогодні розгляне законопроєкт з "МВФівськокого" пакету про закупівлі юрпослуг для НБУ, - "слуга народу" Гетманцев

Законопроєкт про закупівлю юридичних послуг для НБУ, який сьогодні Верховна Рада має розглянути в першому читанні, входить до "МВФівського" пакету.

Про це сьогодні розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що йдеться про закупівлі юридичних послуг, які надаються Нацбанку за кордоном.

Також читайте: Україна отримає черговий транш МВФ у першій декаді жовтня, - "слуга народу" Гетманцев

"Ми зацікавлені в тому, щоб процедура закупівель через ProZorro не заважала якості надання таких послуг, тому що, як свідчить практика, на відкритий тендер заходять і не найкращі юридичні компанії Європи, тому внесли такий законопроєкт", - пояснив нардеп.

Глава комітету спрогнозував, що сьогодні парламент ухвалить документ у першому читанні.